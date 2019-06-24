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Пашков: Кочетков не выйдет на новый уровень, если СКА не сделает на него ставку

Пашков: Кочетков не выйдет на новый уровень, если СКА не сделает на него ставку
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о голкипере Петре Кочеткове, которого под 36-м номером на драфте НХЛ выбрала «Каролина Харрикейнз».

«Видно, что у нас появился очередной талантливый вратарь, который уже хорошо себя проявил в составе молодёжной сборной. Роль Кочеткова в попадании команды Валерия Брагина в призёры МЧМ огромная. Теперь главное, чтобы он не останавливался на достигнутом. Тут важно, чтобы у него была практика. Хочется, чтобы в СКА ему доверяли и делали на него ставку. Иначе Кочеткову тяжело будет подняться на уровень выше», — приводят слова Пашкова «Известия».

На драфте новичков НХЛ было выбрано 28 российских игроков. Этот результат стал лучшим для России за последние 16 лет. На драфте-2003 было выбрано 30 россиян, рекорд установлен в 2000 году (42 россиянина).

28 русских на драфте НХЛ! Такого не было уже 16 лет
По количеству задрафтованных игроков Россия впервые за долгие годы опередила шведов.
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