Пашков: Кочетков не выйдет на новый уровень, если СКА не сделает на него ставку

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о голкипере Петре Кочеткове, которого под 36-м номером на драфте НХЛ выбрала «Каролина Харрикейнз».



«Видно, что у нас появился очередной талантливый вратарь, который уже хорошо себя проявил в составе молодёжной сборной. Роль Кочеткова в попадании команды Валерия Брагина в призёры МЧМ огромная. Теперь главное, чтобы он не останавливался на достигнутом. Тут важно, чтобы у него была практика. Хочется, чтобы в СКА ему доверяли и делали на него ставку. Иначе Кочеткову тяжело будет подняться на уровень выше», — приводят слова Пашкова «Известия».



На драфте новичков НХЛ было выбрано 28 российских игроков. Этот результат стал лучшим для России за последние 16 лет. На драфте-2003 было выбрано 30 россиян, рекорд установлен в 2000 году (42 россиянина).