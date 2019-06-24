Кожевников: задача-минимум для «Спартака» — второй раунд плей-офф

Олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы «Спартака» в предстоящем сезоне КХЛ.



«Меня радует «Спартак», где Алексей Жамнов делает всё возможное, чтобы собрать для нового тренера клуба Олега Знарка очень крепкий состав. Кроме того, идёт поддержка со стороны Валерия Каменского, который курирует «Химик» и подмосковный хоккей, — и советами, и игровыми ресурсами.



Последнее усиление родного клуба — защитник Херсли, во многом на большинство. На мой взгляд, с нынешним составом и с таким амбициозным тренером «Спартак» имеет все шансы выходить во второй раунд плей-офф. И это ещё задача-минимум.



Нет никакой проблемы в том, что в СКА и ЦСКА мы не видим мощного усиления. В прошедшем сезоне в составах этих команд была лишняя пятёрка — и теперь эти игроки получают шанс доказать свою состоятельность. Например, Ли, Бывальцев, Мамин. Считаю, СКА и ЦСКА в предстоящем сезоне точно не станут слабее, но середняки КХЛ могут к ним подтянуться. И это большой плюс для лиги», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

«Спартак» переманивает игроков из СКА. Знарок намерен построить топ-клуб Швед Патрик Херсли поможет красно-белым при игре в большинстве. Главный тренер спартаковцев Олег Знарок будет доволен.