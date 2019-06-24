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Гендиректор «Динамо» объяснил, почему клубу не удалось сохранить Кагарлицкого

Гендиректор «Динамо» объяснил, почему клубу не удалось сохранить Кагарлицкого
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал, почему клубу не удалось подписать новый контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким, который перешёл в СКА.

«Это были очень долгие и тяжёлые переговоры, несмотря на то что пишут в прессе. В целом относительно данного вопроса много написано как в интернете, так и в различных печатных изданиях. Все высказывания чаще всего были преувеличены либо не соответствовали действительности. Клуб не сошёлся с игроком по условиям контракта. Это вполне нормальная рабочая ситуация, хоть и неприятная для клуба и болельщиков. Но это жизнь и, как говорится, ничего личного, это просто бизнес. Тем не менее мы благодарны Дмитрию за его вклад в результат команды в прошлом сезоне.

Только время и игра Петерссона покажут, равноценная ли это замену Кагарлицкому. На наш взгляд, это лучшая кандидатура из всех имеющихся на рынке свободных агентов», — цитирует Кровопускова пресс-служба бело-голубых.

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