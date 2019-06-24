Суббэн: хочу провести в хоккее ещё лет 8 или 10. У меня будут разные варианты

30-летний защитник Пи Кей Суббэн поделился мнением о переходе из «Нэшвилл Предаторз» в «Нью-Джерси Дэвилз» в результате обмена.
«У меня будет возможность поработать с болельщиками вне стадиона, и не только с фанатами. Здесь огромный рынок, много людей, и клуб играет тут заметную роль и пользуется уважением. Но хоккеист, как и любой спортсмен, всегда будет думать о том, как помочь команде на льду, на поле или на корте. И вряд ли о чём-то другом.
Я всё ещё хоккеист и хочу провести в хоккее ещё лет восемь или 10. У меня будут разные варианты, новые возможности, как у любого атлета. Но я думаю о победе в розыгрыше Кубка Стэнли. Я хочу победить, хочу остаться в истории как обладатель Кубка Стэнли и хочу сделать это в составе «Нью-Джерси», — приводит слова Суббэна официальный сайт НХЛ.
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