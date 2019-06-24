Кровопусков: имидж московского «Динамо» рухнул в глазах общественности

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал, что нужно сделать для того, чтобы вернуть имидж клуба на должный уровень.



«Имидж клуба сильно подорвался за последние несколько лет? Сильно подорвался — это ещё мягко сказано. Он просто рухнул в глазах общественности. О причинах говорить не хочется, от этого проблем меньше не станет. Чтобы вернуть имидж клуба на должный уровень, необходимо каждому сотруднику и игроку клуба максимально ответственно и профессионально подходить к своим обязанностям. Это касается работы и с представителями СМИ, и с болельщиками, и с партнёрами клуба.



Одно из важных и первых решений, к которому мы пришли, это открытие фирменного клубного магазина. В настоящий момент клуб получил несколько коммерческих предложений по оформлению магазина. Изучаем детали и просчитываем все варианты. Процесс небыстрый, поэтому призываю болельщиков набраться терпения», — приводит слова Кровопускова официальный сайт московского клуба.

Московское «Динамо» в сезоне-2019/20 будет играть на «канадской» площадке