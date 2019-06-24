Хьюз: моя цель — играть в НХЛ. Верю, что проведу много лет в «Нью-Джерси»

Американский форвард Джек Хьюз, выбранный под первым номером на драфте-2019 «Нью-Джерси Дэвилз», рассказал о цели, которую он ставит перед собой.



«Моя цель — играть в НХЛ, поэтому я постараюсь хорошо провести лето в лагере развития, а затем подготовиться к появлению в основном лагере. Надеюсь, что фанаты «Девилз» поддержат меня. Я верю, что у нас будет много замечательных совместных лет. Я знаю, что у «Нью-Джерси» действительно преданные болельщики, поэтому я так рад быть частью этой организации», — приводит слова Хьюза официальный сайт лиги.

Хьюз стал восьмым американцем, выбранным на драфте НХЛ под первым номером. До него этой чести удостаивались Брайан Лоутон (1983 год), Майк Модано (1988), Брайан Берард (1995), Рик Дипьетро (2000), Эрик Джонсон (2006), Патрик Кейн (2007) и Остон Мэттьюс (2016).