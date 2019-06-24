Евгений Бодров подписал новый контракт с «Северсталью»

«Северсталь» и нападающий Евгений Бодров подписали новое соглашение, информирует пресс-служба череповецкого клуба в «Твиттере».
В конце ноября прошлого года 30-летний форвард расторг контракт с «Сибирью», после чего подписал договор с «Северсталью», рассчитанный до конца сезона.
В минувшем сезоне Евгений принял участие в 21 матче за череповчан, в которых набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-4» и 4 минутах штрафа. Кроме того Евгений принял участие в составе «Сибири» в 19 матчах регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи при показателе полезности «-6» и 29 штрафных минутах. В среднем за матч опытный нападающий проводил на льду 12 минут 56 секунд.
По итогам прошлого сезона «Северстали» не удалось попасть в плей-офф.
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