Бабенко будет совмещать работу в «Динамо» и молодёжной сборной России
Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что старший тренер команды Юрий Бабенко будет совмещать посты в клубе и молодёжной сборной России.
«Мы провели много встреч с Владимиром Васильевичем Крикуновым, где обсуждали вектор развития команды. Предлагали достаточно кандидатур, но последнее слово было за главным тренером. Рады возвращению в клуб многолетнего капитана Юрия Бабенко. Работа в молодёжной и юниорской сборных помогла ему получить необходимый опыт в тренерском деле.
Юрий Бабенко имеет действующий контракт с Федерацией хоккея России. И, по крайней мере в ближайшее время, от совмещения нам никуда не деться», — цитирует Кровопускова официальный сайт московского клуба.
Стал известен тренерский штаб Владимира Крикунова в московском «Динамо»
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