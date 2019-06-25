Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры в отдел «Хоккей»
Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры для работы в отделе «Хоккей» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Ярославле, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Магнитогорске, Новосибирске, Екатеринбурге, Череповце, Риге, Хельсинки, Хабаровске, Владивостоке на матчах чемпионата КХЛ в сезоне-2019/20.
Основные требования к кандидатам: интерес к хоккею, информированность в хоккейных событиях, наличие навыков грамотной устной и письменной речи. Знание иностранных языков приветствуется. Наличие опыта работы в спортивной журналистике не требуется. В качестве приоритетных кандидатов рассматриваются студенты.
Предложения и пожелания направлять по электронному адресу: aleksandr.rozhkov@rambler-co.ru.
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