Кекяляйнен: «Коламбус» не будет потрясён в случае ухода Панарина и Бобровского

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, как команда планирует справиться с потерей голкипера Сергея Бобровского, а также форвардов Артемия Панарина и Мэтта Дюшейна. 1 июля игроки могут стать неограниченно свободными агентами.
«Уход Панарина, Бобровского и Дюшейна — то, к чему можно было подготовиться. Если это произойдёт, мы не будем потрясены. Такой вариант развития событий можно было предположить ещё в период дедлайна по обменам. Если ребята перейдут в другие клубы, будем двигаться вперёд с игроками, которые есть в распоряжении «Коламбуса», и постараемся восполнить потери путём приобретения других хоккеистов.
Ещё зимой я говорил, что мы идём на риск. Если Панарин, Бобровский и Дюшейн уйдут, у нас появится много свободных денег в платёжной ведомости, что позволит обратить внимание на рынок свободных агентов. Это риск, на который мы были готовы пойти», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.
- 24 июня 2019
-
16:14
-
15:42
-
15:01
-
14:30
-
14:13
-
13:45
-
13:18
-
12:54
-
12:17
-
12:00
-
11:53
-
11:21
-
11:00
-
10:38
-
10:18
-
09:51
-
09:35
-
09:08
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
02:10
- 23 июня 2019
-
23:54
-
23:02
-
22:53
-
22:33
-
21:47
-
21:25
-
20:46
-
20:18
-
19:48
-
19:17
-
18:49
-
18:22
-
17:54