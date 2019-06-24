Кекяляйнен: «Коламбус» не будет потрясён в случае ухода Панарина и Бобровского

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, как команда планирует справиться с потерей голкипера Сергея Бобровского, а также форвардов Артемия Панарина и Мэтта Дюшейна. 1 июля игроки могут стать неограниченно свободными агентами.



«Уход Панарина, Бобровского и Дюшейна — то, к чему можно было подготовиться. Если это произойдёт, мы не будем потрясены. Такой вариант развития событий можно было предположить ещё в период дедлайна по обменам. Если ребята перейдут в другие клубы, будем двигаться вперёд с игроками, которые есть в распоряжении «Коламбуса», и постараемся восполнить потери путём приобретения других хоккеистов.



Ещё зимой я говорил, что мы идём на риск. Если Панарин, Бобровский и Дюшейн уйдут, у нас появится много свободных денег в платёжной ведомости, что позволит обратить внимание на рынок свободных агентов. Это риск, на который мы были готовы пойти», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.

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