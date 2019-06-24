Шестёркин, Рыков и Кравцов приедут в летний тренировочный лагерь «Рейнджерс»

Вратарь Игорь Шестёркин, защитник Егор Рыков и нападающий Виталий Кравцов примут участие в летнем лагере «Нью-Йорк Рейнджерс», который начнётся завтра, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба «синерубашечников» в «Твиттере».

В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.



23-летний Шестёркин провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражает 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рыков принял участие в 47 матчах за ХК «Сочи» и записал в актив 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-4" и восьми минутах штрафного времени. В шести играх плей-офф защитник отдал три голевых паса.

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