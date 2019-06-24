Шестёркин, Рыков и Кравцов приедут в летний тренировочный лагерь «Рейнджерс»

Вратарь Игорь Шестёркин, защитник Егор Рыков и нападающий Виталий Кравцов примут участие в летнем лагере «Нью-Йорк Рейнджерс», который начнётся завтра, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба «синерубашечников» в «Твиттере».
В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.
23-летний Шестёркин провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражает 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Рыков принял участие в 47 матчах за ХК «Сочи» и записал в актив 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-4" и восьми минутах штрафного времени. В шести играх плей-офф защитник отдал три голевых паса.
- 24 июня 2019
-
17:30
-
16:45
-
16:14
-
15:42
-
15:01
-
14:30
-
14:13
-
13:45
-
13:18
-
12:54
-
12:17
-
12:00
-
11:53
-
11:21
-
11:00
-
10:38
-
10:18
-
09:51
-
09:35
-
09:08
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
02:10
- 23 июня 2019
-
23:54
-
23:02
-
22:53
-
22:33
-
21:47
-
21:25
-
20:46
-
20:18
-
19:48
-
19:17
-
18:49