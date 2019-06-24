Дубас: Зайцев останется в «Торонто», если мы не найдём ему достойную замену

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что ему не удалось продвинуться ближе к обмену Никиты Зайцева. Напомним, 30 мая появилась информация, что защитник просит его обменять.



«Я бы сказал, что нет никаких гарантий его обмена. Мы объяснили Никите и его агенту Дэну Мильштейну, что будем работать с ними над поиском выхода из сложившейся ситуации, но если мы не найдем ему достойной замены или игрока, который усилит нас, он останется в составе. Пока всё остаётся по-прежнему», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.



В прошлом сезоне 27-летний Зайцев провёл 81 матч за «Торонто» в регулярном чемпионате, в котором набрал 14 (3+11) очков. Также на его счету семь игр в серии плей-офф (0 очков).

«Ванкувер» заинтересован в приобретении Зайцева