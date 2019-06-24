Дубас: «Торонто» не сможет играть по-крупному на рынке свободных агентов

Генеральный менеджер «Торонто Мэпл Лифс» Кайл Дубас заявил, что клуб не планирует подписывать известных игроков, которые могут 1 июля выйти на рынок свободных агентов. Место в зарплатной ведомости, которое освободилось после ухода Патрика Марло, будет использовано для продления контрактов со своими игроками, в частности с Матчеллом Марнером.



«Нет. Потолок зарплат не позволит нам играть по-крупному в этот день. Возможно, мы будем искать хоккеистов, которым можем дать шанс. Таких, как Тайлер Эннис. Он пришел в нашу команду в прошлом году и провел великолепный сезон. Но мы не планируем заключать громкие контракты на стороне, но будем договариваться с нашими ребятами. Я говорю о Марнере и других игроках. Мы продолжаем работу с ним, потому что прекрасно понимаем, насколько он важен для нас и города.



Я продолжаю надеяться, что мы договоримся до 1 июля, но Митч имеет право отстаивать свои интересы. Это фантастический хоккеист и замечательный человек. Мы продолжим работать с агентом Марнера Даррином Феррисом.



Нельзя измерить то, что он дал команде. Невозможно переоценить ту роль, которую он играл в раздевалке, вне площадки, на выездах, не говоря уже о том, как он действовал на льду. Если речь идет о прогрессе и развитии «Мэйпл Лифс» в последние годы, мы должны говорить о Патрике Марло. Как настоящий профессионал он помогал успокоиться молодым ребятам, которые уже вошли в костяк команды. Мы очень ему благодарны», — цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.

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