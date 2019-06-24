Павел Ротенберг примет участие в лагере развития «Торонто»

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» пригласил российского нападающего Павла Ротенберга в тренировочный лагерь развития. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.



19-летний Ротенберг — сын председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга, в минувшем сезоне выступал за петербургское «Динамо». В 25 матчах ВХЛ сезона-2018/19 он записал в свой актив 2 (2+0) очка при показателе полезности «-1». В 5 играх плей-офф он забил один гол. Также на его счету 10 матчей и 3 (1+2) очка в составе молодёжной команды петербургского «Динамо».



Начинал сезон хоккеист во второй по силе юниорской лиге США — NAHL — за клуб «Брукинс Близзард». В семи матчах ему удалось забросить две шайбы.



Напомним, в прошлом сезоне Ротенберг участвовал в тренировочном лагере развития «Торонто».