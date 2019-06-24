ХК «Авангард» вновь предложил работу экс-футболисту «Спартака» Глушакову

Пресс-служба ХК «Авангард» во второй раз предложила работу бывшему полузащитнику ФК «Спартак» Денису Глушакову.



Сегодня 32-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» объявление, в котором сообщил о поиске работы.



«Денис, предложение в силе, пиши — обсудим. Правда, условия уже не такие крутые, копим на топовые трансферы, подумай», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» «Авангарда».



Напомним, в сентябре 2018 году ХК «Авангард» предлагал Денису Глушакову и Андрею Ещенко работу в СММ-службе клуба. Это шуточное предложение поступило футболистам после того, как они лайкнули пост болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, раскритиковавшего тогдашнего главного тренера московской команды Массимо Карреру.