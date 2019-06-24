«Филадельфия» продлила контракт с защитником Санхаймом

«Филадельфия Флайерз» подписала новый двухлетний двусторонний контракт с защитником Трэвисом Санхаймом. По новому соглашению годичный оклад хоккеиста составит $ 3,32 млн, сообщает официальный сайт клуба.



«Я действительно взволнован. Это большой шаг в моей карьере. С нетерпением жду ещё два года во «Флайерз». Я очень рад тому, как команда продвигается вперёд, и тем действиям, которые она совершает этим летом», — заявил Санхайм.



В прошлом году он набрал 35 (9+26) очков в 82 играх регулярного чемпионата НХЛ. Трэвис стал одним из трёх игроков «Филадельфии», которые выходили на лёд в каждом из матчей команды в сезоне-2018/19.



«Филадельфия» выбрала Санхайма в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги в 2014 году под 17-м номером.