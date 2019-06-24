Три россиянина примут участие в лагере развития «Тампа-Бэй»

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» пригласил трёх россиян в тренировочный лагерь развития. Среди 29 приглашённых хоккеистов — защитник Олег Сосунов и нападающие Михаил Шалагин и Алексей Липанов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
21-летний Сосунов прошлый сезон провёл в составе клуба АХЛ «Сиракьюз Кранч» и в 20 проведённых матчах отметился одним голом.
20-летний Липанов большую часть сезона-2018/19 провёл в клубе ОХЛ «Китченер Рейнджерс». На его счету 61 матч, в которых он набрал 30 (11+19) очков с коэффициентом полезности «–31».
19-летний Шалагин является игроком московского ХК «Спартак», поэтому официально в лагерь развития он попасть не может. На минувшем драфте он был выбран «Тампой» под 198-м номером. В сезоне-2018/19 провёл 4 матча в КХЛ, не отметившись результативными действиями. За молодёжную команду «Спартака» провёл 43 матча, в которых набрал 75 (48+27) очков.
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