Ленер: не планирую вести переговоры с другими клубами

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер не планирует покидать свой нынешний клуб. Игрок считает, что генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло также желает сохранить его в составе «Айлендерс».



«В данный момент я не планирую переговоров с другими клубами. Насколько мне известно, и Лу солидарен со мной. Надеюсь, в ближайшее время мы довершим начатое», — цитирует Ленера Newsday.



На прошедшей в Лас-Вегасе церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ Ленер стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Шведский вратарь преодолел алкогольную и наркотическую зависимость, вылечился от биполярного расстройства личности и в 46 играх минувшего сезона одержал 25 побед, парируя 93% бросков и пропуская в среднем за матч 2,13 шайбы.

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