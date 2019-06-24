Секач — о возможном возвращении в НХЛ: каждый хоккеист мечтает там поиграть

Чешский нападающий ХК ЦСКА Иржи Секач поделился мыслями о возможном возвращении в НХЛ.

«Я долго думал над этим. Считаю, что ранее у меня был довольно-таки неплохой опыт игры в Америке. Мне доверяли в «Монреале», потом в «Анахайме». Чуть меньше игрового времени я получал в «Чикаго» и «Аризоне», но я не могу сказать ничего плохого про эти команды. НХЛ — это топ-лига с топ-игроками. Каждый хоккеист мечтает там поиграть», — цитирует Секача AllHockey.Ru.



Напомним, в Национальной хоккейной лиге Секач выступал в период с 2014 по 2016 год. С 2016 года Иржи играет в КХЛ.

Ранее Секач положительно оценил рост уровня КХЛ в последние годы. По его мнению, вырос и уровень судейства, а сама лига находится на правильном пути.