Шестёркин: для меня большая честь подписать контракт с «Рейнджерс»

Вратарь Игорь Шестёркин поделился впечатлениями от участия в летнем лагере «Нью-Йорк Рейнджерс», который начался сегодня, 25 июня.

«Для меня большая честь подписать контракт с таким клубом, как «Нью-Йорк Рейнджерс», но это только начало. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы играть хорошо», — приводит слова Шестёркина пресс-служба клуба в «Твиттере».

Вместе с Шестёркиным участие в летнем лагере «Рейнджерс» примут защитник Егор Рыков и нападающий Виталий Кравцов.

В минувшем сезоне 23-летний Шестёркин провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражает 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.

По итогам сезона-2018/19 «Нью-Йорк Рейнджерс» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков.