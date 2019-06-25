«Чикаго» выменял у «Каролины» защитника де Хаана
«Чикаго Блэкхоукс» обменял шведского защитника Густава Форслинга и его соотечественника вратаря Антона Форсберга на двух игроков «Каролины Харрикейнз» — опытного защитника Кэлвина де Хаана и молодого форварда Алекси Саарелу.
В сезоне-2018/19 де Хаан провёл 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (1+13) очков. В плей-офф на его счету одна заброшенная шайба в 12 матчах при показателе полезности «+3».
Форслинг в 43 матчах прошедшего сезона набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-9". Форсберг, как и Саарела, не провёл ни одной игры
«Каролина» добралась до финала Восточной конференции, где уступила в четырёх матчах «Бостон Брюинз». Ранее «ураганы» прошли «Вашингтон Кэпиталз» (4-3) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-0).
Защитник «Каролины» де Хаан пропустит четыре-шесть месяцев после операции
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