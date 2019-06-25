«Чикаго» выменял у «Каролины» защитника де Хаана

«Чикаго Блэкхоукс» обменял шведского защитника Густава Форслинга и его соотечественника вратаря Антона Форсберга на двух игроков «Каролины Харрикейнз» — опытного защитника Кэлвина де Хаана и молодого форварда Алекси Саарелу.

В сезоне-2018/19 де Хаан провёл 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (1+13) очков. В плей-офф на его счету одна заброшенная шайба в 12 матчах при показателе полезности «+3».

Форслинг в 43 матчах прошедшего сезона набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-9". Форсберг, как и Саарела, не провёл ни одной игры

«Каролина» добралась до финала Восточной конференции, где уступила в четырёх матчах «Бостон Брюинз». Ранее «ураганы» прошли «Вашингтон Кэпиталз» (4-3) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-0).