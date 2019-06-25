Панарин встретится с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс»

В Национальной хоккейной лиги стартовал период интервью, в рамках которого игроки, выходящие на рынок свободных агентов, получили право на встречу с представителями других клубов.

Североамериканский инсайдер Дэвид Паньотта заявил, что форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин встретится с делегациями «Чикаго Блэкхоукс», «Флориды Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

В сезоне-2018/18 Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

Ранее также сообщалось, что в круг претендентов на Панарина входит и «Колорадо Эвеланш».