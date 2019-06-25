«Даллас» обменял Тайлера Питлика в «Филадельфию»

«Филадельфия Флайерз» и «Даллас Старз» совершили обмен, в результате которого нападающий Райан Хартман отправился в «Даллас», а Тайлер Питлик — в «Филадельфию», информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В сезоне-2018/19 24-летний Хартман набрал 26 очков (12+14) в 83 матчах регулярного чемпионата. По итогам сезона «Филадельфия» не попала в плей-офф НХЛ, завершив чемпионат на 11-м месте в Восточной конференции.



На счету 27-летнего Питлика 12 (8+4) очков в 47 матчах регулярки и 6 (2+4) очков в 19 играх Кубка Стэнли. В полуфинале Западной конференции «Даллас» уступил в серии будущему чемпиону «Сент-Луис Блюз» (3-4).

«Флайерз» являются самым активным клубом нынешнего межсезонья. Ранее «Филадельфия» обменяла Радко Гудаса в «Вашингтона» на Мэтта Нисканена, выменяла из «Виннипега» Кевина Хейза, выменяла из «Сан-Хосе» Дастина Брауна, отправила на драфт отказов Эндрю Макдональда и продлила контракт с Трэвисом Сэнхаймом.

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