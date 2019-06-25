Величкин: КХЛ выравнивает доступ команд к звёздам, прежнего расслоения не будет

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал введение с 2020 года жёсткого потолка зарплат, а также объяснил, зачем нужен пол зарплат.

«Долгожданный потолок зарплат в КХЛ вступит в силу с лета 2020 года. Но не менее важен пол зарплат, о котором говорили на последнем собрании менеджеров лиги. Я много лет твердил о необходимости введения пола зарплат одновременно с потолком. Неважно, со штрафами или без них. Но если вводить финансовые санкции за превышение клубами потолка зарплат, то нужны такие же штрафы и за занижение пола.

КХЛ с введением этих верхних и нижних границ пусть и не до конца, но выравнивает доступ команд к звёздам. Да, это еще не настолько равные возможности, как в НХЛ, но уже не будет такого значительного расслоения между составами клубов, как раньше. И в этих условиях всё зависит от квалификации менеджеров — смогут ли они найти средства на обеспечение контрактов, суммарно равных или превышающих пол зарплат.

Пол зарплат — это не искусственное завышение контрактов, а возможность перераспределения хороших игроков внутри КХЛ. А это означает увеличение зрительского интереса к матчам. И вот, наконец, на майском собрании руководителей клубов принято решение: полу зарплат быть. Меры контроля за зарплатами игроков должны дать результат и помочь развитию КХЛ и хоккея в России в целом», — приводят слова Величкина «Известия».