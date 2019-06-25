Генменеджер «Каролины»: как минимум пять клубов впали в лёгкую панику
Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал решение НХЛ увеличить потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн. В прошлом сезоне потолок зарплат составлял $ 79,5 млн. Сначала планировалось, что потолок зарплат будет увеличен значительнее.
«Когда потолок поднялся с $ 79,5 млн всего до $ 81,5 млн, то как минимум пять клубов впали в лёгкую панику. Все думали, что свободных денег будет больше», — цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.
Впервые потолок зарплат в НХЛ был введён в 2005 году. Сначала он составлял $ 39 млн в год. Потолок зарплат был придуман, чтобы уравнять клубы с разными экономическими возможностями и не дать богатым командам приобрести всех лучших игроков.
Генменеджер «Коламбуса» — о потолке зарплат: некоторым клубам придётся ужаться
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