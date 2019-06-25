Гортон: «Рейнджерс» могут вести переговоры, о которых раньше бы и не думали
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал решение НХЛ увеличить потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн. В прошлом сезоне потолок зарплат составлял $ 79,5 млн. Сначала планировалось, что потолок зарплат будет увеличен значительнее.
«Место под потолком зарплат — это большое дело. Это серьёзное оружие, позволяющее нам вести переговоры, которые раньше мы бы и не думали начинать», — цитирует Гортона официальный сайт НХЛ.
Впервые потолок зарплат в НХЛ был введён в 2005 году. Сначала он составлял $ 39 млн в год. Потолок зарплат был придуман, чтобы уравнять клубы с разными экономическими возможностями и не дать богатым командам приобрести всех лучших игроков.
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