Кравцов: не знаю, готов ли к НХЛ уже в следующем сезоне

Нападающий Виталий Кравцов поделился впечатлениями от участия в предсезонной подготовке в составе команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».
«В США я два месяца, занимался пару недель с личным тренером в Нью-Йорке, затем летал в Колорадо и вот вернулся. Очень счастлив быть здесь, ведь это большой шаг в моей карьере.
Не знаю, готов ли к НХЛ уже в следующем сезоне. Это сложный вопрос. Тренерский штаб точнее вам сможет ответить на этот вопрос. А мне просто нужно много работать и ждать шанса. Думаю, что могу играть лучше, чем в этом сезоне. Мне кажется, что я стал лучше по сравнению с прошлым сезоном. В прошлом году много работал над формой и английским.
Видел очень много матчей «Рейнджерс» по телевизору, со многими ребятами общался, так что состав команды знаю хорошо. Не могу ответить на вопрос, где я вижу себя в составе, спросите об этом тренера», — рассказал Кравцов пресс-службе «Рейнджерс».
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