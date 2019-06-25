37-летний Майк Смит хочет продолжить карьеру. «Каролина» — в числе претендентов

Ветеран Национальной хоккейной лиги голкипер «Калгари Флэймз» Майк Смит намерен продолжить карьеру в следующем сезоне. Контракт с «огоньками» истекает 30 июня 2019 года, после чего канадский вратарь становится неограниченно свободным агентом.

По информации североамериканского инсайдера Фрэнка Серавалли, у Смита остаётся вариант остаться в «Калгари». Также в число претендентов на игрока входит «Каролина Харрикейнз».

В минувшем сезоне 37-летний голкипер провёл 42 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за игру 2,73 шайбы и отражая 89,8% бросков. В плей-офф Смит сыграл пять матчей, пропуская в среднем за игру 3,20 шайбы и отражая 91,7% бросков. «Калгари» проиграл в первом раунде Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» (1-4).