ЦСКА опередил СКА в рейтинге лучших клубов Европы по версии HockeyArchives

Известный хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы.
На первом месте, как и в прошлом году, находится российский клуб. На этот раз лучшим клубом признан ЦСКА, опередивший санкт-петербургский СКА. Тройку лучших дополнил финский «Кярпят». В топ-20 вошли ещё пять клубов КХЛ: «Автомобилист» (+23 позиции по сравнению с сезоном-2017/18), «Авангард», «Локомотив», магнитогогорский «Металлург» и «Барыс».
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. ЦСКА (КХЛ) — 63,64 балла
2. СКА (КХЛ) — 59,71
3. Кярпят (Финляндия) — 55,71
4. «Фрёлунда» (Швеция) — 53,66
5. «Берн» (Швейцария) — 51,35
6. «Автомобилист» (КХЛ) — 50,44
7. «Ферьестад» (Швеция) — 49,64
8. «Маннгейм» (Германия) — 48,92
9. «Цуг» (Швейцария) — 48,78
10. «Авангард» (КХЛ) — 48,72
11. «Пльзень» (Чехия) — 48,30
12. «Лулео» (Швеция) — 47,57
13. «Юргорден» (Швеция) — 47,11
14. «Комета» (Чехия) — 46,57
15. «Локомотив» (КХЛ) — 45,91
16. «Мюнхен» (Германия) — 45,37
17. «Металлург» (КХЛ) — 43,94
18. «Либерец» (Чехия) — 43,90
19. «Барыс» (КХЛ) — 43,78
20. «Тршинец» (Чехия) — 43,25.
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