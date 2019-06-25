Ржига раскритиковал решение чешского союза досрочно объявить имя его преемника

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига раскритиковал руководителей Чешского хоккейного союза, которые заранее объявили, что после чемпионата мира 2020 года национальную команду возглавит Филип Пешан.

«Неожиданно появились сообщения о проведении пресс-конференции, на которой Филип Пешан рассказывает, как он будет работать с игроками, журналисты спрашивают игроков, как им это нравится, и так далее. Это довольно жестоко для действующего тренера, будь это я или кто-то другой. Это ужасно», — цитирует Ржигу Hokej.cz.

На должности главного тренера команды Чехии Ржига сменил Йозефа Яндача, который перешёл на работу в магнитогорский «Металлург». Под руководством Яндача на чемпионате мира 2018 года сборная Чехии дошла до стадии четвертьфинала, где потерпела поражение от команды США (2:3). На прошедшем чемпионате мира сборная Чехии заняла четвёртое место, проиграв Канаде в полуфинале и команде России в матче за бронзовые медали.