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Ржига раскритиковал решение чешского союза досрочно объявить имя его преемника

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ржига раскритиковал решение чешского союза досрочно объявить имя его преемника
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига раскритиковал руководителей Чешского хоккейного союза, которые заранее объявили, что после чемпионата мира 2020 года национальную команду возглавит Филип Пешан.

«Неожиданно появились сообщения о проведении пресс-конференции, на которой Филип Пешан рассказывает, как он будет работать с игроками, журналисты спрашивают игроков, как им это нравится, и так далее. Это довольно жестоко для действующего тренера, будь это я или кто-то другой. Это ужасно», — цитирует Ржигу Hokej.cz.

На должности главного тренера команды Чехии Ржига сменил Йозефа Яндача, который перешёл на работу в магнитогорский «Металлург». Под руководством Яндача на чемпионате мира 2018 года сборная Чехии дошла до стадии четвертьфинала, где потерпела поражение от команды США (2:3). На прошедшем чемпионате мира сборная Чехии заняла четвёртое место, проиграв Канаде в полуфинале и команде России в матче за бронзовые медали.

Милош Ржига продолжит работать со сборной Чехии в сезоне-2019/20
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