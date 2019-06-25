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А. Петров: Челябинск пропитан хоккейной историей. Мне повезло, что я там играл

А. Петров: Челябинск пропитан хоккейной историей. Мне повезло, что я там играл
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ХК «Сочи» Алексей Петров поделился впечатлениями от периода, проведённого в челябинском «Тракторе».

«Очень хоккейный город. Когда играл в Челябинске, пришло понимание, почему в этом городе растёт столько хороших игроков и тренеров. Челябинск прям пропитан хоккейной историей. Там очень много знают о хоккее, хорошо знают хоккейную психологию. В Челябинске всё на серьёзном уровне. Мне очень повезло, что я там поиграл. Узнал много хороших людей, появилось много друзей.

Персонал в команде очень хороший, врачи классные. Они создавали такую атмосферу! Позитивные люди, честные, прямые. Одно удовольствие было приходить на работу. Арена всегда заполнялась, бронзовые медали выиграли. Воспоминания о Челябинске очень хорошие. Хотел бы передать спасибо за все болельщикам и тем, с кем работал вместе все это время. Челябинск – настоящий хоккейный город. Всегда ажиотаж хороший и ответственность на домашних играх возрастает», — цитирует Петрова официальный сайт ХК «Сочи».

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