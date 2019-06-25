Кольцов — о выборе Колячонка на драфте: большой успех для белорусского хоккея

Бывший нападающий «Питтсбург Пингвинз» Константин Кольцов, в 1999 году выбранный «пингвинами» в первом раунде под общим 18-м номером, поделился впечатлениями от драфта юниоров НХЛ для Беларуси.

«Наши ребята ушли в первых трёх раундах, и это уже хорошо. Единственное, я думал, что Колячонок попадёт в топ-40. У него было мало шансов на первый раунд, но предполагал, что во втором его заберут в первой десятке. Получилось немного позже, но, зная уровень молодёжи в других европейских странах, в той же Швеции, Финляндии, России, могу сказать, что это уже очень большой успех для нашего хоккея.



Можно ли говорить, что растёт новое поколение сильных игроков? Пока сложно сказать, ведь результат все равно будет только через какое-то время. Драфт — это одно, но намного важнее тот уровень, на котором ребята будут играть дальше. Развитие событий полностью зависит от них. Хорошо, что больше белорусов стали уезжать в Северную Америку, там все же легче быть на виду, чем здесь. Чтобы скауты заметили их из Европы, они должны играть либо в топовых командах молодёжной хоккейной лиги, либо стараться выйти на уровень КХЛ», — цитирует Кольцова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.