Швейцарец Хас близок к подписанию контракта с «Эдмонтоном»

Швейцарский нападающий Гаэтан Хас ведёт переговоры с клубом Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз», форварду уже предложен контракт, сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на Watson.

По данным источника, игрок получил предложение ещё месяц назад. Но не имел права говорить о нём. Агент хоккеиста Яро Турма подтвердил, что Хас получил предложение из Северной Америки.

В прошлом сезоне Хас выступал за швейцарский клуб «Берн». В национальном чемпионате он провёл 59 игр, записав на свой счёт 19 шайб и 26 результативных передач. Согласно действующему соглашению, которое игрок подписал с клубом в январе 2019 года, хоккеист имеет право покинуть «Берн», если получит предложение от команды из Национальной хоккейной лиги.