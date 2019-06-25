«Колорадо» обменял Сёдерберга в «Аризону» на Коннотона и драфт-пик
Клубы Национальной хоккейной лиги «Колорадо» и «Аризона» договорились об обмене игроками. В «Койотс» переходит шведский нападающий Карл Сёдерберг, взамен «Эвеланш» получают канадского защитника Кевина Коннотона и право выбора в третьем раунде на драфте НХЛ-2020, сообщает официальный сайт «Колорадо».
В прошлом сезоне 33-летний шведский форвард набрал 48 (24+24) очков в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и заработал 26 штрафных минут. В 12 играх плей-офф он отметился двумя голевыми передачами и получил 8 минут штрафа.
Коннотон в составе «Аризоны» в регулярке-2019/20 провёл 50 матчей, забросил одну шайбу и отдал семь голевых передач. При этом защитник набрал 22 минуты штрафа.
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