Главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе подписал с клубом трёхлетний контракт

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил, что команда подписала с главным тренером Крэйгом Берюбе новый трёхлетний контракт.



Берюбе, который 19 ноября 2018 года первоначально был назначен временным главным тренером, завоевал вместе с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли в минувшем сезоне НХЛ.



«Крэйг оказал огромное влияние на нашу команду, когда вступил в должность в ноябре прошлого года. Он дал нашим игрокам чёткое представление о направлении развития и целях. Химия и доверие, которые он создал, стали залогом успеха команды в Кубке Стэнли 2019 года», — приводит слова Армстронга официальный сайт «Сент-Луиса».

Берюбе поблагодарил генерального менеджера и сказал, что с нетерпением ждёт возможности вместе с командой защитить титул.