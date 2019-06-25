Главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе подписал с клубом трёхлетний контракт

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил, что команда подписала с главным тренером Крэйгом Берюбе новый трёхлетний контракт.
Берюбе, который 19 ноября 2018 года первоначально был назначен временным главным тренером, завоевал вместе с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли в минувшем сезоне НХЛ.
«Крэйг оказал огромное влияние на нашу команду, когда вступил в должность в ноябре прошлого года. Он дал нашим игрокам чёткое представление о направлении развития и целях. Химия и доверие, которые он создал, стали залогом успеха команды в Кубке Стэнли 2019 года», — приводит слова Армстронга официальный сайт «Сент-Луиса».
Берюбе поблагодарил генерального менеджера и сказал, что с нетерпением ждёт возможности вместе с командой защитить титул.
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