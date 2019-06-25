«Колорадо» не стал предлагать контракты Андригетто и Бойкову

Крайний срок для сохранения собственных ограниченных свободных агентов в Национальной хоккейной лиге наступил сегодня. По информации Colorado Hockey Now, клуб не стал предлагать новые контракты нападающему Свену Андригетто, российскому защитнику Сергею Бойкову и ещё трём игрокам — Спенсеру Мартину, Мэйсону Гиртсену и Жульену Нантелю.

Ранее в некоторых СМИ публиковалась информация об интересе к Андригетто со стороны омского «Авангарда». Права на Бойкова принадлежат московскому «Динамо».

Андригетто провёл за «Колорадо Эвеланш» 64 матча в регулярном сезоне-2018/19 НХЛ. Он записал в свой актив 17 (7+10) очков и заработал 14 минут штрафа. В пяти матчах плей-офф нападающий результативными действиями не отметился, заработав лишь 2 минуты штрафа.