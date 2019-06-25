Шведский голкипер Энрот на поздравления с днём рождения ответил на русском
Шведский голкипер Юнас Энрот, выступавший два сезона в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо», получил поздравления от своей бывшей команды с днём рождения. Примечательно, что ответил он на него на русском языке.
«Сегодня день рождения у Юнаса Энрота, которому исполняется 31 год. Желаем всего наилучшего!» — написали представители минского «Динамо» в «Твиттере».
Энрот ответил на это, написав одно слово на русском: «Спасибо».
На драфте НХЛ 2006 года Энрот был выбран во 2-м раунде под общим 46-м номером клубом «Баффало Сейбрз». Он стал лучшим европейским вратарём на драфте. В настоящий момент он находится в статусе свободного агента. В составе сборной Швеции голкипер завоевал серебро ОИ-2014 в Сочи.
- 25 июня 2019
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