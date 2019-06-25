«Куньлунь» заключил контракт с экс-игроком «Калгари» Фу
Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с канадским нападающим Спенсером Фу, сообщает пресс-служба КХЛ в своём официальном «твиттере».
Спенсер Фу в сезоне-2017/18 провёл 4 матча и забросил 2 шайбы в Национальной хоккейной лиге за «Калгари». В прошлом году он сыграл 67 встреч за клуб АХЛ «Стоктон Хит». При этом он забросил 17 шайб и 21 раз ассистировал партнёрам.
Как ранее сообщил журналист Эллиотт Фридман, 25-летний нападающий принял предложение «Куньлунь Ред Стар», поскольку рассчитывает сыграть за сборную Китая на Олимпийских играх — 2022.
«Куньлунь» выступает в КХЛ с сезона-2016/17. Команда вышла в плей-офф один раз — в своём дебютном сезоне в лиге.
- 25 июня 2019
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