«Куньлунь» заключил контракт с экс-игроком «Калгари» Фу

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с канадским нападающим Спенсером Фу, сообщает пресс-служба КХЛ в своём официальном «твиттере».



Спенсер Фу в сезоне-2017/18 провёл 4 матча и забросил 2 шайбы в Национальной хоккейной лиге за «Калгари». В прошлом году он сыграл 67 встреч за клуб АХЛ «Стоктон Хит». При этом он забросил 17 шайб и 21 раз ассистировал партнёрам.



Как ранее сообщил журналист Эллиотт Фридман, 25-летний нападающий принял предложение «Куньлунь Ред Стар», поскольку рассчитывает сыграть за сборную Китая на Олимпийских играх — 2022.



«Куньлунь» выступает в КХЛ с сезона-2016/17. Команда вышла в плей-офф один раз — в своём дебютном сезоне в лиге.