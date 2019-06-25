«Вегас» сделал квалификационное предложение Гусеву

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи подтвердил, что клуб сделал квалификационное предложение всем игрокам, имеющим статус ограниченно свободных агентов, среди них и россиянин Никита Гусев, сообщает журналист Джесси Грэйнджер.

«Макфи подтверждает, что «Голден Найтс» отправили квалификационное предложение всем своим ограниченно свободным агентам. Это Никита Гусев, Томаш Носек, Джимми Шульдт и Малкольм Суббэн», — написал Грэйнджер в «твиттере».

Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдет из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс». 14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка.