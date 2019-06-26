«Вашингтон» сделал квалификационное предложение Вране и Бураковски
Чешский форвард Якуб Врана и шведский нападающий Андре Бураковски получили от «Вашингтон Кэпиталз» квалификационное предложение о подписании контрактов, сообщил журналист Майк Фогель.
«Кэпиталз» направили квалификационные предложения для следующих шести игроков: Бураковски, Джооса, Стивенсона, Ванечека, Враны и Уильямса», — написал Фогель в «твиттере».
Бураковски провёл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги — 2018/19 в составе «Вашингтона» 76 игр. Он забил 12 шайб и отдал 13 голевых передач, заработав при этом 14 минут штрафа.
Врана отыграл за «Кэпиталз» 82 матча в «регулярке». Нападающий смог забить 23 шайбы. Кроме того, он отдал 23 передачи. ЗА сезон он набрал 27 минут штрафного времени.
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