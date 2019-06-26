Буре: Зубов заслужил включение в Зал славы, это очень большая честь

Легендарный в прошлом нападающий Павел Буре прокомментировал включение россиянина Сергея Зубова в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Сергей, начиная с детских лет, был заметным на площадке, несмотря на то, что защитник. Я играл с ним на всех уровнях, он был очень хорошим разыгрывающим игроком, и считаю, что он по-настоящему заслужил включение в Зал славы, это очень большая честь. Он очень хорошо видел площадку, всегда умел отдать точный пас под красную линию и очень хорошо читал игру.

Это великолепная новость, мы ещё с детства, лет с десяти, вместе играли в ЦСКА. С тех времен мы дружим, и я очень рад, что Сергей попал в Зал славы в Торонто. Наверное, это высшая индивидуальная награда, которую хоккеист может заслужить», — приводит слова Буре ТАСС.

Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги. С 12 ноября 2015 года по 1 июня 2016 года — главный тренер петербургского СКА. В настоящее время Зубов является главным тренером хоккейного клуба «Сочи».