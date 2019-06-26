Зубов: мне даже присниться не могло, что когда-нибудь стану частью Зала славы

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов прокомментировал включение в Зал хоккейной славы НХЛ.

«Знаете, этот звонок из Зала славы был одним из тех моментов, которые стоят в жизни особняком. Можно вспоминать и победу на Олимпиаде, и Кубки Стэнли, но сегодняшний день — особенный даже на их фоне.

Звонка совсем не ждал. Разве что жена иногда что-нибудь говорила на этот счёт, но сам я, закончив играть, начал тренерскую карьеру. А тренерская работа — она такая, знаете ли, всепоглощающая. Требует практически всего твоего времени и усилий. Ни о чём другом даже подумать не успеваешь.

Когда мне было 18 лет, я приехал на турнир в Канаду в составе национальной сборной и впервые получил шанс побывать в Зале хоккейной славы. Конечно, в тот день мне даже присниться не могло, что когда-нибудь сам стану его частью.

Хорошо знаю, какое количество ребят заслуживают включения в Зал славы. Но счастлив, что сегодня из Торонто набрали именно мой номер», — приводит слова Зубова пресс-служба НХЛ.

Зубов — олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли. Один из самых результативных российских защитников в истории Национальной хоккейной лиги. С 12 ноября 2015 года по 1 июня 2016 года — главный тренер петербургского СКА. В настоящее время Зубов является главным тренером хоккейного клуба «Сочи».