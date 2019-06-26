Пойнт получил квалификационное предложение от «Тампы», Фут заключил контракт

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт, а также Адам Эрни, Даник Мартель и Седрик Пакетт получили квалификационное предложение от клуба, сообщает официальный сайт «Лайтнинг».

В минувшем сезоне 23-летний Пойнт отыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 41 заброшенную шайбу и 51 результативную передачу при показателе полезности «+27». В плей-офф канадский нападающий отметился одной заброшенной шайбой в четырёх играх.

Также «Тампа» подписала контракт с нападающим Ноланом Футом. Соглашение новичка рассчитано на три года.

«Лайтнинг» задрафтовали 18-летнего форварда в первом раунде драфта-2019 под общим 27-м номером. В прошлом сезоне Фут набрал 63 (36+27) очка в 66 матчах в Западной хоккейной лиге