Язьков — о «Магнитке»: трудно помочь команде, получая пять минут времени за матч

Нападающий «Амура» Никита Язьков прокомментировал переход в хабаровский клуб после неудачного сезона в магнитогорском «Металлурге».

«Я переживал из-за обмена? Может, вначале, когда позвонил агент, и были эмоции. Но потом понял, что обмен должен пойти мне только на пользу, нужно перезапустить свою карьеру. А такой клуб, как „Амур“, — отличный вариант.

Что случилось в «Магнитке»? Трудно помочь команде, когда получаешь пять минут игрового времени за матч. Но претензии — только к себе. Значит, не доказал. Чешский тренер много внимания уделяет защите, но после «Ак Барса», где оборона вообще во главе угла, в «Магнитке» было побольше свободы. Причины в чём-то другом", — цитирует Язькова Russia-Hockey.