Рирден: нынешнее лето не доставит игрокам «Вашингтона» удовольствия

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден подвёл итоги минувшего сезона. «Столичная» команда не смогла защитить титул обладателя Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» (3-4).
«Год назад в это время я ещё не был главным тренером. С тех пор случилось многое. Прошёл почти год. Оглядываясь назад, могу сказать, что многому научился и этот опыт поможет мне сделать команду ещё сильнее.
Нам помешало слишком долгое празднование? Это подразумевалось с самого начала. Я изучал эту проблему на примере тренеров НХЛ и других лиг. Я общался с хоккеистами и понимал, что это не может быть оправданием. Считаю, что мы играли в жёсткий, тяжёлый хоккей, чтобы завоевать Кубок Стэнли. А играть в такой манере из года в год сложно. «Питтсбург» сумел два раза подряд завоевать Кубок, но они полагались на скорость.
Манера игры команды зависит от подбора игроков. У нас были неплохие отрезки, но нам не удалось выйти на пик формы в отличие от прошлого года. Считаю, что это пойдёт на пользу тренерам, и мы станем лучше. Нынешнее лето игроки проведут иначе, удовольствие им оно не доставит. Надеюсь, что воспоминания о прошлогоднем успехе станут отличной мотивацией для них», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.
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