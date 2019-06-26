Джек Хьюз будет играть в «Нью-Джерси» под номером Никиты Кучерова

Нападающий Джек Хьюз определился с игровым номером в «Нью-Джерси Дэвилз». Первый номер драфта-2019 будет выступать под 86-м номером.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Джерси».

Самым известным хоккеистом в лиге, играющим под этим номером, является российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Джек стал восьмым американцем, выбранным на драфте НХЛ под первым номером. До него этой чести удостаивались Брайан Лоутон (1983 год), Майк Модано (1988), Брайан Берард (1995), Рик Дипьетро (2000), Эрик Джонсон (2006), Патрик Кейн (2007) и Остон Мэттьюс (2016).



Хьюз набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL и 86 очков в 41 матче в рамках программы развития американских молодых хоккеистов USDP.