Рирден: надо отдать должное Овечкину. Он по-прежнему старается в 33 года

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением об игре Александра Овечкина, а также прокомментировал уход из команды Мэтта Нисканена.
«Мне было очень интересно наблюдать за Овечкиным и Бекстрёмом, который также вёл команду за собой. Год назад Овечкин стал обладателем приза Конна Смайта. В этом он был лучшим в нашей команде. Такое нечасто увидишь. Ему уже 33 года, а он по-прежнему очень старается, играет правильно в конце сезона. Надо отдать ему должное. Он очень многое сделал, чтобы добиться большего в качестве лидера команды.
С Мэттом я провёл девять лет. Я видел, как растут его дети, как меняется он сам. Это очень интересно. Он не был женат, потом стал мужем, отцом двух детей. Всё это не связано с хоккеем. Это человеческий аспект, но я считаю, что тренер должен следить и за этими вопросами. С моей точки зрения, это самое приятное в работе тренера. Он особенный человек», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.
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