Новички «Автомобилиста» определились с игровыми номерами
Игроки, пополнившие состав «Автомобилиста», выбрали, под какими номерами будут выступать за команду в предстоящем сезоне, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.
Максим Березин продолжит играть под привычным 5-м номером. Рафаэль Батыршин будет выступать под 8-м номером. Павел Дацюк продолжит выступать под 13-м номером, а Ефим Гуркин был вынужден взять себе номер 67. Ранее Гуркин играл под номером Дацюка. Джефф Плэтт будет играть под любимым 16-м номером, Брукс Мацек под привычным 17-м.
22-й номер занял канадец Питер Холланд, 61-й — Евгений Мозер, 65-й — Павел Воробей, 77-й — Фёдор Беляков. Никита Сетдиков сменил номер на 27-й, в свою очередь его прошлый 78-й взял Дмитрий Корчемкин.
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