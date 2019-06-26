Летунов, Майер и Лабанк получили квалификационные предложения от «Сан-Хосе»

Нападающие системы «Сан-Хосе Шаркс» Антти Суомела, Дилан Гамбрэлл и Максим Летунов, а также форварды основного состава Кевин Лабанк и Тимо Майер получили квалификационное предложение от клуба, сообщает официальный сайт «Шаркс».
В свою очередь шведский защитник Юаким Райан не получит контрактного предложения и покинет клуб.
В минувшем сезоне 22-летний Майер забросил 30 шайб и сделал 36 результативных передач в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 20 играх плей-офф швейцарский форвард набрал 15 (5+10) очков.
23-летний Лабанк в 82 матчах регулярки отметился 56 (17+39) баллами. В плей-офф американский форвард сыграл 20 матчей, забросив 4 шайбы и сделал 5 результативных передач.
Россиянин Летунов провёл сезон в АХЛ в составе «Сан-Хосе Барракуда». В общей сложности он сыграл 60 матчей и набрал 28 (12+16) очков.
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