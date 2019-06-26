Марло — о «помощи» «Лифс» с контрактом Марнера: в жизни случаются странные вещи

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Патрик Марло рассказал о дружеских отношениях с Остоном Мэттьюсом и Митчеллом Марнером.

«Мне они понравились с самого начала. Замечательные ребята и замечательные игроки. Я хотел быть рядом с ними. Они росли в другое время. Я наблюдал за ними, за их техникой, как с ними работают тренеры, как их учат, стараясь найти что-то полезное для себя. Это что касается хоккея. В жизни они отличные парни, с ними всегда интересно. Моим детям они очень понравились. Сложно угадать, как дети отнесутся к такому знакомству, но всё прошло здорово. Они стали частью семьи. Поэтому мне будет тяжело без них в новом сезоне. Но мы собираемся созваниваться, пересечёмся летом. Я верю, что наша дружба никуда не денется.

Насколько забавно, что именно мой обмен позволит «Торонто» высвободить деньги на контракт Марнера? В жизни иногда происходят странные вещи. Но я очень высокого мнения о Митчелле. Он заслуживает того, чего добивается, и поступает так, как лучше для него и его семьи. Мы говорили об этом в разное время. В итоге решение будут принимать он и его агент. Ему помогут определиться, он выслушает всех и решит, что лучше всего подходит ему», — цитирует Марло официальный сайт НХЛ.